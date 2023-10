Tommy Lee si è raccontato durante il podcast di Bill Maher Club Random. Un racconto dei suoi eccessi con la dichiarazione di essere sobrio da un anno ma anche un’affermazione non proprio di buon auspicio: “Resisto per un anno, poi sono così entusiasta di avercela fatta che vado a festeggiare”. Ora, il leader dei Mötley Crüe ha ricordato di aver bevuto per anni sette litri e mezzo di vodka al giorno: “L’alcol ti frega, è davvero strano, perché è facile innamorarsi del modo in cui ti fa sentire rilassato. Ma poi all’improvviso ti rendi conto che stai bevendo due galloni di vodka al giorno”. Uno potrebbe domandarsi come stia, a livello di salute e se lo è infatti chiesto il conduttore del podcast: “Ho fatto un esame completo, una di quelle body scan totali dalla testa ai piedi e non posso credere che, dopo tanto fumare, bere e le altre cose stupide o divertenti che ho fatto, il dottore mi abbia detto che sono a posto“. La decisione di smettere di bere è arrivata grazie alla moglie Brittany Furlan. Occorre dire che bere responsabilmente è fondamentale e le parole di Tommy Lee non sono da tenere in considerazione, a qualsiasi età stiate leggendo questo articolo.