Dopo le lacrime è tempo di riderci su. Sembra essere questo lo spirito di Sophie Codegoni, che ospite de Il mercante in fiera si è vista capitare nel proprio mazzo la carta raffigurante le corna. Impossibile allora non pensare a quanto accaduto di recente con Alessandro Basciano, che stando alle parole dell’influencer l’avrebbe tradita con la ex fidanzata. “Qual è la carta che ti racconta di più, Sophie?” ha chiesto Pino Insegno, padrone di casa della trasmissione in onda su Rai2. “Io ne ho parlato prima tra l’altro” ha risposto Codegoni, “sono super scaramantica quindi le corna (ho anche il peperoncino tatuato) per me sono fondamentali quindi me le terrò qui fino alla fine secondo me”. Poco dopo Insegno, nel corso del gioco, è tornato alla carica chiedendo di acquistare da Sophie la carta dell’inciucio per 400 euro: “400? È tanta roba e tra l’altro a me l’inciucio non piace, te la lascio” ha replicato la ex Bonas di Avanti un altro, probabilmente lanciando anche una frecciatina ai sotterfugi dell’ex compagno. Si dice che chi è fortunato in amore sia sfortunato al gioco e viceversa, ma nel caso di Codegoni non è proprio così: non solo ha da poco deciso di interrompere la relazione con Basciano, ma nel game show di Rai2 si è ben presto trovata senza carte.

IL RACCONTO DELLE CORNA A VERISSIMO – Solo pochi giorni fa, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Sophie Codegoni ha parlato apertamente dei presunti tradimenti e delle mancanze di Alessandro, che l’ha resa mamma pochi mesi fa di Celine Blue. L’ultimo episodio, quello che avrebbe fatto definitivamente perdere la pazienza all’influencer, sarebbe avvenuto a Ibiza, dove Basciano avrebbe trascorso alcuni giorni con la ex fidanzata: “Erano già uscite foto di lui con una ragazza in aeroporto. L’ho perdonato e gli ho detto di ricominciare seriamente. Lui mi ha risposto: ‘Ok, devo dirti una cosa. Sta per uscire una foto con una ragazza nella lounge, è una turista inglese che mi ha chiesto un’informazione’. Gli ho detto che non ci credevo e non mi piaceva mi dicesse le cose solo in queste circostanze”.

E ancora: “Lui le ha chiesto di non postare niente dando alla sua ex, che sarei io, della pazza. Le ha pagato i voli, quando a me non ha mai aiutato in nulla con la bambina. In quei tre giorni, durante i quali si è svegliato senza di noi, non ha mai pensato ‘sto sbagliando, non gli è mai venuto un senso di colpa. È il tradimento più cattivo e subdolo che potesse farmi. Io ho dato tutto a questo ragazzo, mi sono messa in discussione mille volte, ho perdonato tutte le segnalazioni che mi sono arrivate, anche 15 giorni prima di partorire”. La sorte però gira, e dopo tante traversie per Sophie Codegoni è tempo di pescare nuovamente, con l’augurio che questa volta nel mazzo ci siano solo carte fortunate.