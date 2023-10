Non è la prima volta che ne parla: Adele si è definita più volte “un’alcolista borderline” e nei giorni scorsi, durante uno dei suoi live a Las Vegas, è tornata sull’argomento. Il motivo? Si è messa a parlare con un fan che le ha confessato di stare bevendo da ore. La popstar a quel punto ha commentato: “Mi manca tanto, è noioso stare senza bere. Quindi goditi il tuo whisky sour. T’invidio molto”. Poco prima Adele aveva spiegato: “Sono stata un’alcolista borderline per buona parte dei miei 20 anni. Ho deciso di smettere tre mesi fa, anche con la caffeina”. Durante il lockdown, e anche questo è un racconto che la cantante aveva già fatto in passato, beveva “quattro bottiglie prima di pranzo”. Le sue parole: “Nel 2020 volevo lavorare al disco ma eravamo tutti a casa ubriachi”. Poi – e viene da dire menomale – Adele ha cambiato argomento raccontando al suo pubblico del compleanno del figlio: “Compie 11 anni. Riuscite a crederci? Abbiamo una settimana intensa per festeggiarlo. È molto simile a me, perché anch’io prendo il mio compleanno molto seriamente… Un’intera settimana o un mese di festeggiamenti, come credo che tutti dovrebbero fare per il proprio compleanno”.