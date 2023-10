Milan in allarme per il 20enne Emil Roback. Il giovane attaccante rossonero è scomparso da 14 giorni. Dopo gli anni con la Primavera, è stato mandato a giocare in prestito all’Ifk Norrköping, in Svezia. Da due settimane però, come racconta il Corriere della Sera, del calciatore si sono completamente perse le tracce: non si è più presentato al campo di allenamento, non ha più risposto al telefono, non ha lasciato nessun avviso. Nemmeno la famiglia ha più sue notizie.

Il direttore sportivo del club svedese, Tony Martinsson, ha lanciato vari appelli, anche alle tv locali: “È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos’altro possiamo fare. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile capire se non lo vediamo da 14 giorni”, ha detto a Norrköping Tidningar: “Voglio che venga qui, così da trovare trovare una soluzione che funzioni per tutti”, ha aggiunto Martinsson.

Roback è nato proprio Norrköping. Poi nel 2020, quando giocava nell’Hammarby, è stato notato dal Milan che ha deciso ad agosto di portarlo in rossonero. Due stagioni con la primavera rossonero, poi un primo prestito ai danesi del Nordsjaelland. A gennaio 2023 era stato rimandato a Milano e solo a marzo i rossoneri sono riusciti a trovargli una nuova sistemazione, decidendo di farlo tornare nel club della sua città natale. Con il Milan ha un contratto fino al 2025.