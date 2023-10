Anche questa mattina Fiorello ha tenuto banco su Instagram in diretta, collegato da una postazione in un bar di via di Vigna Stelluti, nel quartiere di Roma Nord. Sono le “prove tecniche di risveglio” in vista della nuova stagione di ‘Viva Rai2‘, al via il 6 novembre dal Foro Italico di Roma. Nuova location dopo le proteste degli abitanti di Via Asiago. Lo showman con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari ha analizzato la Rai di oggi: “Siamo su TeleMeloni, perché chi lavora in Rai è tutto TeleMeloni. ‘Viva Rai2’ è il programma che Nove non ha voluto perché costiamo troppo poco”. Durante la rassegna Fiorello ha aggiunto: “C’è stato un boom di iscritti per FdI, il +40%. Tantissimo, significa che anche la Schlein si è iscritta. Uno su sei arriva da Roma e sono tutti dirigenti Rai…”.

Fervono intanto i preparativi per l’inizio di “Viva Rai2”. Il palco è quasi pronto e anche tutta la zona circostante perché non mancheranno gli show live con le coreografie di Luca Tommassini e il corpo di ballo. Sempre tra le novità della nuova stagione di “Viva Rai2”, Fiorello tornerà su Rai Radio 2 alle 14, sempre da lunedì 6 novembre.