Ivana Spagna ospite a Belve non si è risparmiata: un racconto ricco, dai momenti più drammatici con il pensiero di togliersi la vita dopo la morte della mamma, alle sua “visioni paranormali”. E la cantante non ha fatto fatica ad ammettere di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, cosa che è una vera rarità: a sentire parlare molte star nostrane, pare infatti che la loro pelle sempre giovane sia merito di una fatina che vaga nella notte. “Si piace fisicamente?”, ha chiesto la conduttrice Francesca Fagnani. “Di più dopo le cosette che ho fatto”. “Ah viva Dio, una che lo ammette… Che si è fatta?”, ha commentato la giornalista. “Ho toccato tutto tranne le orecchie. Tutta la faccia l’ho ritoccata, in 20 anni ho fatto il cappotto”, prosegue la cantante che dice di aver cominciato a 16 anni con il naso, un intervento per il quale i suoi genitori risparmiarono e che lei affrontò senza anestesia sempre “per spendere meno”. Ancora: “Mi sono fatta un lifting, i denti e poi le altre cose me le sono fatte io“. “Che cosa s’è fatta?”, è intervenuta Fagnani. “Beh andavo a comprarle, le tenevo in frigo e me le facevo io”, “Ma allo specchio ‘ste punture se le faceva?”, “Sì ogni tanto allo specchio”.