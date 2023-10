C’è grande attesa per l’autobiografia di Britney Spears. In molti si chiedono quali scottanti rivelazioni potrà contenere tanto che Page Six riporta lo stato d’animo – tutt’altro che sereno – che starebbe colpendo Justin Timberlake, ex fidanzato della popstar. I due si sono frequentati dal ’99 fino al 2002: un legame interrotto per motivi poco chiari, cosa che all’epoca scatenò e che tutt’ora incuriosisce. E ora l’arrivo del libro di memorie della cantante potrebbe mettere la parola “fine” a tutte le ipotesi.

Fonti riportano che “Justin non sarà felice di quello che ha scritto. Lei ha svelato tutto e l’ha attaccato duramente nel libro. Non è intenzione di Britney ferire nessuno. Riporterà semplicemente i fatti dal suo punto di vista”.

È probabile che il cantante sia preoccupato delle potenziali rivelazioni scottanti che la 41enne potrebbe fare sul loro rapporto. Quest’ultima, infatti, ha già parlato della relazione con Timberlake in passato, accusandolo di averla tradita con l’attrice Cameron Diaz e di aver contribuito al suo crollo mentale del 2007.

Sapremo tutto con certezza il 24 ottobre, giorno in cui uscirà The Woman in Me. Attesa, che la showgirl sta vivendo con “entusiasmo e nervosismo“, consapevole possa rappresentare una personale rivincita dopo tutte le difficoltà e le ingiustizie che ha dovuto subire negli ultimi anni.