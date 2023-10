“Ho perso 10 chili nell’ultimo mese e mezzo, se tutto va bene devo rimettere su un po’ di peso”. Con queste parole Fedez è tornato ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute dopo il ricovero d’urgenza in ospedale delle scorse settimane a causa del sanguinamento di un’ulcera. Nel weekend il rapper è riuscito a volare a Manchester per partecipare al concerto dei Blink 182, la sua band del cuore, e una volta rientrato a Milano ha registrato una serie di Instagram Story insieme alla moglie Chiara Ferragni per spiegare ai fan come sta andando la sua convalescenza. In particolare, nella giornata di lunedì ha spiegato di essersi sottoposto a un nuovo emocromo di controllo il cui esito è stato positivo: “Emocromo quasi al top, sono a 12 di emoglobina e devo arrivare a 14. Infatti ho già un colorito meno cadaverico”, ha spiegato Fedez con la consueta ironia, passando poi a raccontare alcuni momenti di vita casalinga con i figli e la nuova cagnolina Paloma.