Le stories postate da Fedez nel giorno del suo compleanno hanno fatto sicuramente felici tanti fan. Ma non solo: la preoccupazione per il rapper è stata di tutti nei giorni del suo ricovero d’urgenza al Fatebenefratelli di Milano per due ulcere anastomotiche.

Dimesso lo scorso 6 ottobre, oggi Fedez festeggia il compleanno in famiglia ma non solo. In una delle stories il rapper, con accanto Chiara Ferragni, dice: “Oggi è una giornata importante non tanto per il mio compleanno, non mi interessa. Ho fatto gli esami del sangue, l’emocromo. Il sangue è ok e i dottori mi hanno dato il permesso di volare a Manchester per il concerto dei Blink 182. Bimbo felice. Sono molto contento, gli ho preso dei libri sugli alieni di Mauro Biglino, poi ho preso dei prodotti italiani da portare a tutti e tre (e qui Chiara dice “non è chiaro se si potranno portare”) e sono molto gasato. Solo chi è fan dei Blink può capire”.