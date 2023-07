Il libro di Britney Spears non è ancora uscito (arriverà il 24 ottobre), ma fa già tremare le persone che hanno gravitato intorno a lei. Tra queste Justin Timberlake e Colin Farrell, suoi ex. Stando a quel che dice una fonte del The Sun i legali del cantante e dell’attore avrebbero preteso di leggere in anticipo il memoir della popstar, e questo avrebbe portato a uno slittamento della pubblicazione, in origine prevista ben prima dell’ottobre 2023.

“Gli avvocati di Colin Farrell e Justin Timberlake hanno affermato che avrebbero intentato causa contro la Spears se alcuni passaggi del libro non fossero stati rimossi prima della pubblicazione” riporta la fonte. “Gli avvocati hanno chiesto di vedere il suo libro in anticipo ed erano irremovibili sul fatto che alcune delle rivelazioni fossero rimosse. Ci sono ancora un sacco di storie segrete e l’attore e il cantante erano consapevoli di ciò che si poteva dire su di loro”. Tutto ciò avrebbe comportato un ritardo di 4 mesi nella pubblicazione di The Woman in Me, questo il titolo del libro di Britney, che viene definito come “brillante e sincero”. I fan dunque non dovranno aspettarsi alcun riferimento nemmeno a Timberlake, il grande amore di Spears?