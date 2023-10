Nella famiglia Spears non si può mai stare tranquilli. I rapporti tra la popstar Britney e la sorella non sono idilliaci, soprattutto per le questioni legate al padre Jamie Spears. 71enne che è stato recentemente ricoverato per un grave caso di infezione: da diverse settimane viene costantemente monitorato anche se, nelle ultime ore, le condizioni di salute sono vertiginosamente peggiorate e dovrà essere operato d’urgenza.

Il padre della 41enne statunitense è stato sottoposto ad un periodo riabilitativo, a causa di complicazioni legate ad un precedente intervento al ginocchio. Secondo fonti vicine all’uomo, l’ex manager della cantante avrebbe recentemente perso molto peso, trascinandosi uno stato di forma preoccupante. Prima di questa vicenda, Jamie Spears si era sottratto alle luci della ribalta: dal canto suo, Britney si è sempre rifiutata di riconciliarsi con il padre, ritenendo di non poterlo perdonare per la sua condotta.

Cos’è successo tra i due

La diatriba padre-figlia è durata negli anni in cui Jamie ha amministrato le proprietà della figlia, dal 2008 al novembre 2021. Nel 2008 la cantante, dopo aver dato evidenti segni di disagio psichico, era stata sottoposta a un TSO (trattamento sanitario obbligatorio). In seguito, un giudice l’aveva ufficialmente affidata a suo padre, divenuto così l’amministratore di tutti i beni della popstar. Tutela che doveva durare solo poche settimane, invece Spears Sr ha gestito la vita – e le finanze – di Britney per 13 anni, fino a quando la figlia non l’ha portato in tribunale, vincendo la causa.

Il Daily Mail aggiunge che Jamie, dopo l’ultimo ricovero a causa di problemi legati all’alcolismo, ha continuato a bere. L’ira della cantautrice allora si è riversata sulla sorella minore, accusata di aver accolto il padre in casa sua e di avergli affidato la cura dei propri figli di 5 e 15 anni.