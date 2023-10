superato il limite di velocità consentito. Britney si sarebbe allora dimostrata collaborativa con gli agenti, nonostante l’aggravarsi della sua situazione quando sono cominciati i controlli di routine. Stando alla documentazione del Tribunale, raccolta dal portale statunitense TMZ, la cantante era alla guida senza patente e il veicolo era sprovvisto di assicurazione. Sembrano lontanissimi gli anni d’oro di Britney Spears in cui incantava il grande pubblico con le sue hit. Sì, perché un’ennesima disavventura ha colpito la cantante che, di certo, non sta vivendo un periodo semplice. Prima il divorzio da Sam Asghari e poi il preoccupante video postato sui social, nel quale si vede la 41enne eseguire una pericolosa danza con i coltelli .Un mese fa – il 10 settembre – la popstar è stata fermata a bordo della sua Mercedes da ufficiali di polizia della California. Il motivo? Aveva ampiamenteconsentito. Britney si sarebbe allora dimostrata collaborativa con gli agenti, nonostante l’aggravarsi della sua situazione quando sono cominciati i controlli di routine. Stando alla documentazione del Tribunale, raccolta dal portale statunitense TMZ, la cantante erae il veicolo era sprovvisto di

Fortunatamente per lei, potrà far fronte alle infrazioni pagando una multa entro il 24 ottobre, giorno in cui uscirà la sua autobiografia The Woman in me, che si preannuncia essere un nuovo “punto di partenza” dopo anni di battaglie. La cifra da versare è di 1.140 dollari.