Un giovane utente in cerca di approvazione ha condiviso su Reddit quello che gli è capitato durante un viaggio in treno. I vagoni erano tutti affollati quando è salita a bordo una donna in dolce attesa, in cerca di un posto dove potersi sedere. I seggiolini erano quasi tutti occupati da anziani, tranne quello dell’uomo in questione che, notata la ragazza, ha fatto finta di nulla. A quel punto hanno cominciato a intervenire gli altri passeggeri che hanno invitato il ragazzo a liberare il posto. Ma lui niente, immobile. Il passeggero ha raccontato su Reddit di essersi rifiutato perché aveva “tutto il diritto” di rimanere lì dov’era, nonostante le continue esortazioni ad aiutare la donna incinta. Il “dare per scontato” che dovesse essere lui ad abbandonare il seggiolino, poiché giovane e capace di stare in piedi gli avrebbe anche dato un certo fastidio. “Tutti mi guardavano come se avessi detto qualcosa di sbagliato“, ha scritto. Sulla piattaforma il protagonista della vicenda è stato aspramente criticato per il suo comportamento. In molti sottolineano come abbia “mostrato una notevole mancanza di empatia nei confronti di qualcuno che non ha fatto nulla di male”.