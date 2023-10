Portandosi appresso una valigia, sono finti clienti di un lussuoso hotel di Portofino e in pochi minuti sono riusciti a svaligiare una camera portando via orologi, gioielli e contanti per centomila euro per poi dileguarsi con un’auto guidata da un complice. Il fatto è avvenuto ad agosto ma solo ora i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure sono riusciti a raggiungere e a denunciare per furto aggravato i due ladri dopo lunghe indagini basate sui video registrati dall’ albergo.

I ladri, mascherati da turisti, avevano pianificato attentamente il furto. Hanno portato con sé una valigia vuota e si sono spacciati per ospiti dell’hotel, cosa che ha permesso loro di muoversi liberamente nei corridoi dell’edificio fino a raggiungere la stanza che avevano nel mirino, occupata da due avvocati provenienti dal Sud Italia, ignari dell’inganno. In pochi minuti, i ladri sono riusciti a rubare orologi, gioielli e denaro, per un totale di 100.000 euro.

All’ingresso dell’hotel, un terzo uomo, loro complice, li attendeva a bordo di un’auto. Questa persona aveva seguito l’intero piano d’azione e manteneva contatti con uno dei ladri tramite messaggi, pronto a intervenire in caso di problemi.