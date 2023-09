“Sono io la stronz*?”. Così, con questo titolo, una 29enne ha chiesto agli utenti di Reddit se abbia fatto bene o meno a partire per New Orleans lasciando a casa suo marito. Ma cosa è accaduto? Lei 29 anni e lui 32, i due coniugi sembravano entrambi convinti del viaggio e così si sono divisi i compiti: lei doveva occuparsi praticamente di tutto, dai luoghi nei quali soggiornare, all’auto, lui chiedere una settimana di ferie e prenotare i biglietti aerei. A raccontare la storia è la donna, in anonimato come si usa fare nella popolare piattaforma.

Con l’avvicinarsi della tanto attesa partenza, la 29enne domandava al marito a che punto fosse la prenotazione dei biglietti aerei e lui continuava a trovare scuse. “Tre settimane prima mi ha detto che sì, aveva preso i giorni di ferie ma aveva dimenticato di prendere i biglietti. Allora, davanti a me, ha cercato online ma il costo era 1500 sterline a testa: ha farfugliato che avrebbe aspettato ancora per capire se i prezzi sarebbero scesi”. Arrivati alla vigilia del viaggio, la donna ha domandato ancora per ottenere una risposta che, in cuor suo, conosceva già: “Mi ha detto di cancellare tutto quello che avevo prenotato, che non era disposto a spendere tutti quei soldi per dei biglietti e che avremmo dovuto cambiare meta“. Lei, arrabbiata, ha deciso di fare di testa sua: ha prenotato e comprato il suo biglietto aereo ed è partita da sola.

“Ora che sono a New Orleans ora mi sta chiamando continuamente, dice che sono una stronza perché sono partita da sola. Mi ha pure detto che voleva prenotare un volo last minute ma gli risposto che in quel caso avrebbe anche dovuto prenotare una stanza da solo: io non ho alcuna intenzione di passare questa vacanza con lui. Sono io la stronza?“. Come sempre accade su Reddit, i commentatori si sono scatenati: “Secondo me non voleva andare fin dall’inizio e invece di comunicare ha escogitato questo piano. Hai fatto bene ad andare lo stesso”, “Aveva UN compito che era prenotare il volo e non ha fatto nemmeno quello, hai fatto benissimo a partire”, “Non voleva spendere soldi per una vacanza ma era troppo codardo per dirlo quindi ha cercato di boicottarti”. Insomma, a giudicare dai commenti no, la stronza non è lei.