“È proprio necessario servirlo con la testa?“. Questo uno dei tanti commenti apparsi sotto al post di un noto ristorante londinese nel quale viene presentata una nuova “specialità”. Un pasticcio farcito con tutto il pollo, interiora comprese e persino le zampe. A far discutere è l’impiattamento perché si mette in bella mostra la testa del pollo. Il costo del piatto è di 22 sterline e il nome è “Le grand coq“. Come dire, il grande pollo. E viene effettivamente da pensare al ‘povero pollo’, pure sbeffeggiato. Il ristorante dichiara di avere un nobile scopo, ovvero quello di ridurre gli sprechi e utilizzare tutto l’animale. Anche perché il menù “a tutto pollo” comprende un Corn Dog, cioè coscia e ala di pollo e, attenzione, come dessert crème caramel di pelle di grasso di pollo rifinito con briciole di pelle di pollo. I commenti? “Non è necessario servire la testa del pollo”. “È disgustoso”. Ma c’è anche chi ha affermato che è “giusto mostrare a chi mangia animali cosa sta mangiando”. Lo chef Will Murray ha dichiarato al The Sun: “Mi piace descrivere Fowl come tutte le cose migliori del pollo in un unico menu. Questa torta è un “concetto” che va dal becco alle zampe. Le zampe di solito vengono tolte. La testa viene spesso gettata nella spazzatura. Per noi, l’allevatore ha fatto tutto questo lavoro per tirare su questo bellissimo uccello, quindi lo usiamo tutto”.

