Che il rapporto sentimentale tra Emanuele Filiberto e la moglie Clotilde Courau fosse eufemisticamente aperto si sapeva. Oggi però arriva notizia di una love story che sembra duri da anni proprio tra il principe savoiardo senza più regno e la cantante Nadia Lanfranconi. In una intervista al settimanale Diva e Donna, Lanfranconi spiega di aver avuto con Emanuele Filiberto una relazione lunga tre anni. Una confessione che arriva dopo la pubblicazione di foto che l’avevano ritratta lo scorso luglio insieme a Emanuele Filiberto in atteggiamento affettuoso. “Sono stata in una relazione che è durata tre anni ed è stata una relazione alla luce del sole, nessuno mi ha mai nascosto né a Los Angeles, né nel Principato di Monaco e nemmeno in Italia, anche in occasioni affollate come alcuni concerti estivi”, ha detto Lanfranconi.

Il flirt sarebbe quindi avvenuto durante il matrimonio con Clotilde, sposata nel 2003 e madre delle due figlie Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria e Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria, che oggi hanno 23 e 17 anni. Lanfranconi ha 46 anni, è originaria di Como ma vive in California: “Io non capisco come una persona possa rilasciare delle interviste, guardando negli occhi chi lo sta intervistando, e raccontare una versione dei fatti diversa dalla realtà – incalzato -. Posso dimostrare tutto quello che sto raccontando. Mi auguro che nessuno mi accusi di mentire o di essere in cerca di visibilità”. Il riferimento è alle parole dette da Emanuele Filiberto in alcune recenti interviste parlando del suo matrimonio: “Tra noi c’è un grandissimo amore e un grandissimo rispetto andato oltre i tradimenti”, aveva detto. Mentre alcuni anni fa la moglie Clotilde spiegava: “Con Emanuele siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti. Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due. La vita non è una favola, ma una lotta. E chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene”.

Davvero, quindi, la moglie del principe sapeva tutto? “Non lo so, non ne ho la minima idea. Però, ripeto, io non sono mai stata nascosta, io non mi sono mai sentita trattata come se fossi l’amante che non doveva essere vista“, ha concluso.