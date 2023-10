Su Twitter/X gli appassionati di Chi l’ha visto? sono tantissimi (non solo sul social, ovviamente: il programma è una delle poche certezze – anche a livello di numeri – di questa Rai in grande difficoltà). I “chilhavisters” amano il programma e lo seguono con attenzione, alle volte un’attenzione al massimo livello che ‘scova’ piccoli inghippi della redazione. Durante la puntata di ieri 11 ottobre, proprio sul finale, i telefoni in studio sembravano non funzionare. Come mai? Sembrerebbe averlo capito un telespettatore che ha postato uno screeshot dal titolo “qualcuno perderà il lavoro stasera, stanno guardando un film ,ecco perché nessuno risponde al telefono”. Qualcuno commenta: “Godzilla?”. E l’autore del tweet precisa: “Terminator su ItaliaUno”.

Qualcuno perdera’ il lavoro stasera???????? Stan guardando un film ,ecco perche’ nessuno risponde al telefono????#chilhavisto #chilhavisters pic.twitter.com/aJU80R3UFQ — DarkEmpress (@XDarkEmpress) October 11, 2023