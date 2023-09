Per i familiari di Britney Spears è finita la pacchia. Da quando la popstar è stata liberata dalla conservatorship e ha ripreso a gestire i propri beni, i suoi cari hanno dovuto rimboccarsi le maniche non potendo più contare sul denaro da spillare, in vari modi, alla cantante. Così la sorella Jamie Lynn è scesa in pista nella versione americana di Ballando con le Stelle, mentre la madre sarebbe tornata a fare quel che faceva prima dell’ascesa di Britney: la maestra di scuola part-time. “You better work, b*tch”, giusto per parafrasare una hit della stessa Spears.

IL COMPLICATO RAPPORTO TRA MADRE E FIGLIA – A riportare l’indiscrezione è il DailyMail, secondo cui mamma Lynne avrebbe difficoltà a pagare le bollette. D’altronde la signora risiederebbe ancora in una villa da 2 milioni di dollari fatta costruire da Britney nel 2001, e mantenere un tale tenore di vita non è affatto semplice. Il rapporto tra madre e figlia è stato sempre complicato. La cantante l’ha più volte incolpata di non aver fatto nulla per liberarla dalla tutela del padre Jamie e la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata dopo la richiesta formulata da Lynne nei confronti della figlia di pagare le spese legali (660mila dollari) sostenute per informarsi sulla conservatorship. Nei mesi scorsi pareva essere tornato il sereno tra le due grazie a qualche incontro pacificatore, ma la situazione si sarebbe di nuovo incrinata dopo la separazione della Spears dall’ex marito Sam Asghari.

LA DANZA CON I COLTELLI PREOCCUPA I FAN – Intanto i fan continuano a temere per la salute mentale della popstar. In uno degli ultimi video postati su Instagram la cantante si esibisce, sempre all’interno di casa propria, in una coreografia con i coltelli. Britney rassicura tutti specificando che si tratta di coltelli finti, ma evidentemente non basta a placare gli animi se giusto poche ore fa è tornata sull’argomento scrivendo: “Rilassatevi, sto solo copiando Shakira”, facendo riferimento alla recente esibizione della collega che agli MTV Video Music Awards si è cimentata proprio in una danza con i coltelli.