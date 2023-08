Cosa si fa dopo un divorzio? Se sei Britney Spears ed è la terza volta che lo affronti fai una festa. La cantante, che nelle scorse ore ha confermato la fine del matrimonio con Sam Asghari, sui social si mostra mentre si diverte insieme ad alcuni fusti. “Una stron*a come me cosa fa? Si mette il vestito verde e si presenta agli amici. Ho invitato i miei ragazzi preferiti e ci ho giocato per tutta la notte“. Nella clip si vede uno dei ragazzi leccarle la gamba e poi tutti e 5 sorreggerla a bordo piscina. In un video di poche ore prima, invece, la popstar si rotola nuda tra le lenzuola. Ecco come Britney racconta la sua notte brava: “Quando vai ad incontrare un cosiddetto ‘amico’ e guidi un’ora per il pollo!!! Poi devi aspettare in macchina e devi usare il bagno… Sapevo che i paparazzi erano stati informati perché l’auto in cui ero non era mai stata usata prima… Quindi come sono stato seguita??? Malibu Canyon Road è la strada più orribile che abbia mai guidato… quindi una stronza come me cosa fa !!??! Ho messo il vestito verde e mi sono presentata dai miei amici!!! Ho invitato i miei ragazzi preferiti e HO GIOCATO TUTTA LA NOTTE!!!”. Nel frattempo Sam sta perdendo migliaia di follower su Instagram. Tante le persone che negli ultimi giorni hanno deciso di dimostrare il loro sostegno a Britney smettendo di seguire l’ex marito sui social. Tra queste ci sarebbero anche numerose star amiche della cantante: da Madonna a Paris Hilton, passando per Selena Gomez, Kesha e Lindsay Lohan.

