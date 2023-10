Una semplice visita dal dentista ha provocato un commento ironico da parte di Madame. L’artista, infatti, ha condiviso su Instagram quanto accaduto: “L’altro giorno ho parlato con questo geniale giovane igienista dentale. Ha preso un’applicazione mi ha fotografata e mi ha mostrato la mia foto di come sarei se avessi denti tutti dritti. Insomma se avessi i denti normali. Beh, sembro solo una comunissima mocciosa che ha il portafogli pieno e la testa priva di idee”. Madame è stata bersagliata da commenti negativi sui suoi denti, sin dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ma la cantautrice, pronta a partire in tour nei palazzetti dal 5 novembre, non ha mai dato tanto peso a questi attacchi.

Del resto ci sono grandi star del cinema, come Laetitia Casta, che dei suoi denti storti, non proprio perfetti, ha fatto non solo un marchio di ‘fabbrica’ ma anche un valore aggiunto al suo fascino. “Accetto il tempo che passa. Se la mia anima rimane bella, anche le foto rimarranno belle. – ha dichiarato in una intervista alla rivista francese Nous Deux – La chirurgia estetica non fa per me. La ritengo simile alla distruzione. Non ho voluto neanche mai correggere i denti, voglio che il mio corpo rimanga così com’è. È un impegno che prendo con le altre donne, per dire a tutte: restate voi stesse”.