“C’è un’intervista spacciata per mia su una rivista“, tuona Romina Power sul suo profilo Instagram. Il riferimento è al settimanale “DiPiù“: “Vorrei consigliare alla giornalista, la prossima volta che usa il virgolettato di assicurarsi che siano le mie parole e non un insieme di cose che ho detto in tv e del pensiero della giornalista stessa. Abbiate rispetto del virgolettato“, ha continuato la cantante che ha rilanciato l’immagine del giornale protestando via social.

“A settantadue anni sono andata a trovare la Madonna di Medjugorje”, titola il settimanale edito da Urbano Cairo e diretto da Osvaldo Orlandini. “Il commovente pellegrinaggio della Power nel santuario della Bosnia Erzegovina dove si prega la Vergine Maria apparsa ai veggenti”, viene raccontato nei dettagli ma, stando a quanto afferma l’ex moglie di Albano Carrisi, senza virgolettati inediti: “Ho provato una grande emozione, lassù ho ricevuto in dono un rosario e ho ripensato alla mia Ylenia. Sono vicina al buddismo ma mi appassiona ogni fede”.

Power aveva raccontato nel salotto di Verissimo il suo viaggio, svelando le proprie emozioni e raccontando di aver raggiunto la vetta con l’aiuto di alcuni volontari che l’hanno trasportato per un tratto sulle spalle per arrivare davanti alla Madonnina. “DiPiù” pubblica le immagini del suo viaggio, rilanciando alcune dichiarazioni pronunciato nel programma condotto da Silvia Toffanin. Il tutto, secondo Power, fin troppo condito con parole da lei non pronunciate.