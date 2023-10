Tra le tante cose che uno non sospetterebbe mai a proposito di Elisabetta Gregoraci, c’è il fatto che è una mangiatrice di Tegolini del Mulino Bianco. Ora, questa è forse l’ultima informazione del millennio a livello di importanza ma fa sorridere che anche le vip in forma strepitosa come lei si lancino in abbuffate notturne: “Terzo tegolino della notte. Storia muta”. Ebbene, la sindrome da alimentazione notturna, detta anche night eating syndrome (NES) è un disturbo dell’alimentazione che va generalmente a braccetto con altri due problemi: il disturbo dell’umore e quello del sonno ed è una cosa da prendere sul serio. Impossibile dire se Gregoraci ne soffra o se sia trattato di uno “sgarro”, quello che è certo è che la showgirl fa con molta probabilità tanto sport e segue un’alimentazione sana. Nel caso dei lettori, dunque, sempre bene valutare i comportamenti alimentari con cognizione. E se una volta ogni tanto viene voglia di uno spuntino notturno, che sia.