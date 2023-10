Il rapporto tra Britney Spears e la sorella si sarebbe di nuovo incrinato, dopo una timida e presunta riappacificazione. Il motivo? Jamie Lynn avrebbe riaccolto in casa papà Jamie, da poco uscito da una clinica di riabilitazione per alcolisti, permettendogli di prendersi cura delle sue due figlie. E la cantante sarebbe andata su tutte le furie.

LA BATTAGLIA DI JAMIE SPEARS CONTRO L’ALCOLISMO – È il DailyMail a ricostruire la vicenda. Secondo il noto tabloid il padre della popstar avrebbe trascorso un periodo in rehab questa estate a causa della sua dipendenza dall’alcol che va avanti da decenni. A parlarne per la prima volta era stata la ex moglie Lynne nel libro del 2008 Through the Storm. L’ultimo ricovero dei mesi scorsi, però, si sarebbe rivelato un fallimento, dal momento che Jamie “sta già bevendo di nuovo”. Ciononostante la figlia minore Jamie Lynn avrebbe deciso di accoglierlo nella propria casa in Louisiana in cui abita con il marito Jamie Watson e le loro figlie Ivey (5 anni) e Maddie (15). Il 71enne si sarebbe preso cura delle nipoti mentre Jamie Lynn era impegnata a Dancing with the Stars, competizione dalla quale è appena stata eliminata.

LA REAZIONE DI BRITNEY SPEARS – “Questo ovviamente fa infuriare Britney per così tante ragioni” si legge sulla testata inglese. “Si sente tradita dal fatto che sua sorella stia ospitando suo padre e gli permetta di prendersi cura dei suoi figli dopo quello che le ha fatto. Non riesce a credere che Jamie si prenda cura delle figlie di Jamie Lynn quando è in parte responsabile del litigio di Britney con i suoi due figli”. Una nuova frattura, dunque, negli equilibri già precari tra i membri della famiglia Spears. Mentre la popstar ha da poco detto addio all’ex marito Sam Asghari e si accinge a pubblicare il proprio memoir The Woman in Me in arrivo il 24 ottobre, sembra che la madre Lynne si sia vista costretta a tornare a lavorare per pagare le bollette. E chissà quali altri rivelazioni avrà deciso di fare Britney nel libro, considerando il ruolo determinante che i suoi cari hanno avuto nella lunga conservatorship che ne ha condizionato la vita per 13 anni. C’è chi scommette che voleranno coltelli. Proprio come quelli che la cantante si diverte a far roteare in aria nei suoi ultimi video su Instagram.