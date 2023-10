Non è un periodo roseo quello che sta attraversando la showgirl Belén, fresca di ennesima rottura con Stefano De Martino. La presenza sui social non è più quella di un tempo. I fan si sono preoccupati perché, oltre a foto di sponsorizzazioni sul profilo Instagram, compare poco e nulla. Nella giornata di ieri però, la 39enne ha postato una storia enigmatica, che ha scatenato teorie su chi potesse essere il destinatario. La frase riportata è stata pronunciata da Elio Germano riguardo al teatro: “Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore”. Molti utenti sono convinti sia indirizzata a chi ha espresso giudizi negativi sul fatto che lei e Stefano De Martino si siano nuovamente lasciati.

A confermare il difficile momento che starebbe passando la conduttrice è intervenuto Fabrizio Corona, ex fidanzato ed ora amico dell’argentina, dichiarando che: “Belén è molto fragile, in questo momento non sta bene. Oggi lei ha bisogno di aiuto ma non entriamo nelle sue cose perché non voglio fare gossip. Ma lei può recuperare, può riprendersi”. Belén stessa ha confessato di aver perso 7 chili per colpa dei mesi difficili che ha vissuto.