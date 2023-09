“Bella ma sei dimagrita tantissimo“. L’ultimo post di Belen Rodriguez raccoglie, come sempre, grandi consensi, ma diversi fan non possono non notare la forma fisica della showgirl, che apparirebbe ben più magra del solito. A confermare questi pensieri è la stessa Belen, che rispondendo a una follower ammette: “Sì purtroppo gli ultimi messi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza“. Mesi complicati, dice Rodriguez. Nessuno ha la verità in tasca, ma è plausibile pensare che possa riferirsi anche alla fine (di nuovo) della relazione con Stefano De Martino e alla mancata presenza nei palinsesti della stagione di Mediaset appena iniziata. Belen però non ha intenzione di lasciarsi andare, ed è intenzionata a prendersi cura di sé e risorgere ancora una volta dalle proprie ceneri.