Poteva finire meglio la proposta di matrimonio di questo giovane ragazzo che, nel momento in cui stava cercando di chiedere alla sua compagna di sposarlo (su una roccia vicino al mare) è scivolato goffamente ed è caduto in acqua. Immaginiamo settimane trascorse davanti allo specchio a provare la scena, per poi “rovinare” tutto. Oltre il danno anche la beffa: nel video si vede l’anello che finisce in mare. Nella speranza che l’abbiano ritrovato abbiamo però imparato una lezione: attenzione alla location. Il filmato – diventato virale sui social – ha avuto comunque un lieto fine. Lo sfortunato ragazzo non si è fatto nulla e lei, dopo le grasse risate, ha accettato la proposta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zankyou Italia Matrimonio (@zankyou_matrimonio)