Non la prima notizia di questo tipo che riguarda McDonald’s o altre catene di fast food. Un cliente è rimasto scioccato al primo morso del suo McChicken: all’interno del panino ha trovato un pezzo di termometro. Sì, avete letto bene. Mostrato il prodotto in cassa, il personale – per scusarsi – gli ha offerto o una sostituzione del pasto o un bonus da 15 euro, da spendere sempre nella catena. Il ristorante ha ammesso che l’oggetto in metallo fosse di loro proprietà, poiché utilizzato regolarmente per la misurazione della temperatura di prodotti come crocchette o panini al pollo. All’interno della querelle che si è scatenata sui social, un ex dipendente ha chiarito che “lo staff infila il termometro nei prodotti non andando oltre i due centimetri di profondità: in questo modo si testa la temperatura affinché possa essere servita ai clienti”. Tante sono le critiche social vista la pericolosità del ‘ritrovamento’ all’interno del panino.