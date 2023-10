In prima fila ad assistere alle sfilate parigine, quelle di marchi di tendenza come Isabelle Marant o The Row o l’evergreen Vivienne Westwood. Icona in costume rosso, protagonista dell’immaginario estetico degli anni ’90, Pamela Anderson ha stupito tutti presentandosi senza trucco. Perché lei del trucco (e dicono, dei ritocchi) non ha mai fatto a meno. Poi la consapevolezza, la decisione ed ecco una Pamela Anderson, 56 anni, di classe come non lo è mai stata. “La Rivoluzione Della Bellezza Naturale è ufficialmente Iniziata! @pamelaanderson nel bel mezzo della settimana della moda con così tante pressioni e posture, e così via, questa donna si è presentata e ha reclamato il suo posto al tavolo senza niente sul viso. Sono così colpita e sconcertata da questo atto di coraggio e ribellione”, ha scritto Jamie Lee Curtis su Instagram (altra icona della bellezza naturale). Ma la scelta di Anderson e dunque la necessità di vivere la sua bellezza in modo autentico è arrivata dopo un grande dolore: “Ho sentito che senza Alexis è meglio per me non truccarmi”. Si riferisce ad Alexis Vogel, che l’ha truccata per anni e della quale era amica. La Vogel è scomparsa nel 2019 per un cancro al seno.

