Diamo il benvenuto ai concerti del futuro. La nuova struttura The Sphere di Las Vegas è stata inaugurata con un incredibile show degli U2. Il concerto ha ammaliato gli spettatori con scenografie mai viste prima, che hanno mostrato le potenzialità della location. Il The Sphere è una costruzione sferica, che può ospitare quasi 40 mila persone. È dotata di schermi al led, affiancata da un potente impianto audio e da tecnologie di ultima generazione, tra cui effetti in 4D che – come si vede nei video pubblicati sui social – garantiscono la possibilità di trasmettere vibrazioni, odori e vento, al pubblico.