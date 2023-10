Il sorriso ed il cuor da leonessa non sono mancati neanche questa volta a Giusy Versace, nonostante “un fuori programma non proprio simpatico”, come scritto dalla 46enne sul proprio profilo Instagram.

La senatrice aveva in programma un pellegrinaggio a Lourdes con l’associazione Unitalsi, sfortunatamente saltato a causa di un intervento alla gamba. “Da qualche giorno non rispondo al telefono chiedo scusa a tutti ma ho avuto un po’ da fare. Lunedì scorso, un fuori programma non proprio simpatico mi ha costretta prima ad un ricovero e poi due giorni fa, ad un intervento alla gambina…Paura? Certo! …Rabbia? Anche! Pazienza? Tantissima!”, ha raccontato nel post pubblicato sui social.

Poi ha fatto sapere che l’intervento è andato nel migliore dei modi, che ora sta bene e che presto tornerà in piedi. A sostenerla al suo fianco, la mamma: “Intervento Ok, ora tutto bene. A volte dimentico di avere due gambe finte e quando il mio corpo urla, finisce che per fermarmi mi si deve ricoverare. Sto bene devo solo fare i conti con un po’ di dolore ma tornerò presto in piedi e poi accanto a me, c’è la mamma”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GiusyV. (@giusy_versace_official)

Figlia di Alfredo Versace, a sua volta cugino dei noti fratelli Donatella, Santo e Gianni Versace, si occupa di moda fino a quando, nel 2005, all’età di 28 anni, è stata vittima di un grave incidente stradale, nel quale ha perso entrambe le gambe. Nel 2010 inizia la carriera sportiva, diventando così la prima atleta donna italiana della storia a correre con doppia amputazione agli arti inferiori. Nel 2011 fonda l’associazione Disabili No Limits Onlus per aiutare altri ragazzi ad avvicinarsi allo sport e l’anno scorso – il 3 dicembre 2022 – costituisce l’Intergruppo parlamentare per la disabilità di cui è tutt’ora presidente e portavoce.