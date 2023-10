“È una giornata tranquilla” per Fedez che da giovedì 28 settembre è ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano in seguito a due ulcere che gli hanno causato emorragie interne. Lo fa sapere Adnkronos Salute: “Dopo il nuovo sanguinamento di domenica, intercettato grazie a una costante attività di monitoraggio a parte del team della Chirurgia d’urgenza e oncologica diretta da Marco Antonio Zappa, e bloccato attraverso un’endoscopia senza necessità di trasfusioni, oggi le condizioni del rapper appaiono sotto controllo, pur strettamente e continuamente monitorate”.

Questa mattina il Corriere della Sera ha intercettato il papà e la mamma del rapper all’uscita dall’ospedale: “Sta un po’ meglio, grazie”, ha detto il padre Franco Lucia che ha poi risposto di non sapere quando il figlio verrà dimesso e ha aggiunto: “Io devo stare bene per forza”. Con lui la moglie Annamaria Berrinzaghi. Accanto a Fedez nel reparo solventi c’è Chiara Ferragni che può passare la notte con lui. E sempre al Corriere, Massimo Falconi, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, medico che ha operato Fedez per via di un tumore al pancreas, ha spiegato che l’intervento subito dal rapper “è stato importante con l’asportazione della maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino. Pur avendo eliminato diversi organi e visceri, viene ricostruita la continuità fra i vari segmenti dell’apparato digerente. Certamente si può vivere bene, come Federico dimostra da splendido testimonial, ma è anche uno degli interventi più complessi da effettuare e restano comunque delle accortezze che i pazienti devono rispettare”. Dunque l’ulcera anastomatica, ovvero quella di cui è stato operato Fedez, è da considerarsi una conseguenza dell’intevento? “Può capitare, è un evento relativamente raro – risponde Falconi -. Si tratta di un’ulcerazione che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo “cucito”, suturato”. Ora Fedez è costantemente monitorato e la giornata è tranquilla.