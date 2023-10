Era una normale serata salentina nel neanche troppo lontano 2015 quando, Emma Marrone, ha avuto uno degli incontri più incredibili, ma allo stesso tempo casuali, che le sia mai potuto capitare. Di chi stiamo parlando? L’uomo in questione è il rapper Kanye West, artista che negli ultimi tempi sta facendo parlare più per vicissitudini extra musicali, che artistiche. Cosa è successo? Intervistata nella trasmissione Say Waaad? Emma Marrone ha così raccontato l’episodio nei dettagli: “Siamo in Salento, mi chiama questa mia amica Valentina e mi dice: ‘Vieni a casa che Kanye West sta arrivando‘. Prendo la macchina, vado da lei. Citofona, è Kanye. Sale questo tipo, ci presentiamo, viene con il marito di Vale che è un batterista americano. Iniziamo a cazzeggiare, poi mi dice che ha fame. Apre il frigo e non c’era praticamente nulla, mi sono inventata una pasta con pomodorini freschi. Lui è un po’ preso da questa situazione di me ai fornelli, ma ha mangiato da solo“.

A quel punto, il conduttore ha scherzato: “Ho sentito che è un po’ provolone…”. La cantante allora ha svelato: “Ci ha provato un pochino, sì, non dico altro perché sono una signora. Diciamo che ha fatto delle avances verbali. Non gliel’ho data, state sereni”. Il curioso aneddoto era già stato anticipato dalla cantante 39enne nel podcast Muschio selvaggio, quando aveva confessato: “Non gli ho detto che faccio musica, avrà pensato che fossi una sfigata che stava lì, mi vergognavo. Si ricorderà più della pasta che di me. Lui si appiccava abbastanza”.