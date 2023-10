“Ma che domanda è?”. Incredula, sorpresa, divertita, anche un po’ irritata Annalisa risponde così al giornalista di Radio Zeta che la sta intervistando. Quella domanda posta alla pop star dopo il suo matrimonio con il compagno Francesco Muglia è per lei davvero spiazzante. “Come si concilia la vita da moglie con quella dell’artista?”, le chiede il giornalista. Subito lei risponde stupita e infastidita: “Beh, ma non c’è una vita diversa, non c’è una vita da moglie nel mio immaginario. La vita è uguale a prima e meno male”.

Ma il giornalista insiste. Non soddisfatto della sua risposta affonda ancora di più specificando con esempi concreti. Caso mai non si fosse spiegato bene. Ecco allora lo stesso concetto rivisitato in un aut aut: vita da moglie versus vita da cantante. “Ad esempio, se hai un concerto e il viaggio di nozze da organizzare, cos’è meglio?”, incalza.

Ed è a questo punto che Annalisa apre le braccia sconsolata e rassegnata. Mantiene i toni moderati nonostante l’irritazione e tura fuori tutta la sua classe. Butta la questione sul ridere: “Ma che domanda è?”, rilancia. Poi cerca di spiegare che non esiste questa contrapposizione fra le due vite: “Bisogna trovare un equilibrio in tutto, ma in realtà è giusto secondo me che non cambi nulla”.

Dopo il video del fan con la domanda surreale sulle bomboniere del matrimonio (‘che bomboniere hai fatto?’) e le curiosità sulla sua presunta gravidanza mancava proprio la domanda sulla vita da moglie. Ecco che la cantante di Savona riesce però benissimo a spiegare al pubblico che nel 2023 una carriera di successo e una storia d’amore possono procedere benissimo insieme. Che le bomboniere che sceglie sono fatti suoi e che il matrimonio non significa necessariamente volere figli.

La cantante aveva già espresso di non gradire certe domande e curiosità sul suo intimo privato. Sull’insistenza riguardo una sua presunta gravidanza si era espressa così: “E’ lo specchio di un retaggio culturale che abbiamo, una certa visione all’antica per cui una si sposa e dopo un mese si aspettano tutti che sia incinta”.

L’estratto del video dell’intervista di Radio Zeta in cui si discute anche della sua “vita di moglie” è diventato virale. Ma si parla, ovviamente, del suo nuovo album. S’intitola “E poi siamo finiti nel vortice‘ ed è appena uscita. Proporrà un brano al Festival di Sanremo? “Solo se trovo la canzone giusta da sottoporre ad Amadeus”, chiarisce.

L’’estate, oltre e nonostante il matrimonio, verrebbe da dire, ha consacrato l’artista ai vertici delle classifiche radiofoniche e di vendita: otto dischi di platino con le sue ultime tre hit e il sold out per il suo primo Forum di Assago il 4 novembre,

Dopo “Bellissima” e “Mon amour” in questo nuovo lavoro Annalisa racconta gli alti e bassi della vita, le sue fasi così diverse, le salite e le discese, le sconfitte e le vittorie. Come in un vortice. Non ha avuto “Nemmeno un attimo per capire bene cos’è/perché poi siamo finiti dentro il vortice felici/ è così bello”, recita il brano che dà il titolo all’album.

In questo vortice c’è solo una vita. Che comprende tutto.