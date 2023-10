Addio “Tommasino” Accardo. La storica spalla – in decine di trasmissioni e spot tv – di Fiorello è morta. Accardo aveva 84 anni ed è stato il tweet di Fiorello ad annunciarne la morte. “Ciao Tommasino”, ha scritto lo showman siciliano che lo volle con sé la prima volta nello show di Rai1 Stasera pago io. L’attore con baffetto e coppola aveva giocato assieme a Fiorello nel ruolo del siculo di provincia con espressioni alla Tiberio Murgia (che però era sardo). Del resto Accardo era nato a Gibellina, in provincia di Trapani, ed aveva interpretato piccole parti in film degli anni ottanta come Mezzo destro e mezzo sinistro – due calciatori senza pallone con protagonisti Gigi e Andrea, ma anche fiction come Boris.