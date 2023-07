Nel suo ultimo singolo Mon Amour Annalisa canta di una “lei che bacia lui che bacia lei che bacia me”, e in effetti la cantante ammette di aver dato un bacio a una ragazza in passato: “Penso che succeda a tutti durante l’adolescenza, anche per gioco, è la voglia di sperimentare”. La “rivelazione” è arrivata nel corso di un’intervista concessa a Vanity Fair e a meno di un mese dal matrimonio con Francesco Muglia, top manager di Costa Crociere.

Nella musica come nella vita, Annalisa vuole sentirsi libera. E se del brano che le ha permesso di conquistare la vetta dei singoli più venduti in Italia ha detto: “È una scena che racconta di quando, dopo una delusione, provi a stravolgere le tue abitudini, ti butti, sperimenti, e poi alla fine riparti”, in merito alla propria vita privata ha spiegato: “Se c’è una cosa che deve essere vissuta liberamente è proprio la sfera delle relazioni, dell’amore e della sessualità […] Non mi sono mai piaciute le etichette, non mi sono mai frenata. Ho sempre vissuto le relazioni in modo istintivo. L’istinto è la cosa fondamentale: ti porta dove sei tu, fine”.

Per il futuro, al di là della musica (c’è un nuovo disco di inediti in uscita in autunno) la popstar vorrebbe diventare madre: “Sì, lo vorrei tanto, ma non ci siamo ancora dedicati”. E chissà che tra un impegno al Forum di Assago il prossimo 4 novembre e i concerti in primavera nei palazzetti italiani la cantante non riesca a esaudire questo desiderio.