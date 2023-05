Ormai è certo, le nozze tra la ex concorrete di Amici e il manager 43enne avverranno probabilmente nel corso dei prossimi tre mesi. A confermare la notizia le pubblicazioni di matrimonio affisse all’albo del Comune di Savona. Compare a poca distanza dall’uscita del nuovo singolo “Mon amour“, col quale Annalisa racconta di aver preso il classico due di picche, il nome dell’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore. Francesco Muglia non è un personaggio del mondo dello spettacolo ma il suo volto è ben noto nel settore del turismo. Nato nel 1980 a Padova, qui consegue la laurea in Lettere per poi proseguire gli studi a Stoccolma. Tornato in Italia completa un master in Marketing e Comunicazione presso Publitalia ’80 nel 2008. La sua carriera manageriale comincia presso Danone dove rimane sino al 2016, anno in cui si trasferisce a Genova, in Liguria, e inizia a lavorare per il gruppo Costa Crociere. Qui, in appena tre anni con dedizione e volontà riesce ad affermarsi e ritagliarsi il ruolo di vicepresidente del settore marketing. Cercare di conoscerlo meglio è un’impresa difficile, Muglia riguardo la sua vita privata è molto riservato e sui social sino al 2020, anno dell’ultima pubblicazione, si possono trovare solo foto inerenti ai suoi viaggi e alcuni scatti che lo ritraggono assieme alla sorella e al fratello. Riguardo la relazione tra lui e la cantante non ci sono informazioni: entrambi hanno a cuore la loro vita privata fuori dalle telecamere e per questo si può solo ipotizzare come sia avvenuto il primo incontro. Stando ai rumors la scintilla sarebbe nel 2020 quando Annalisa è stata invita sulla Costa Smeralda come special guest in occasione della firma dell’accordo per la sponsorship del Padiglione Italia all’Expo Dubai 2020.