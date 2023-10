Chissà se siamo arrivati per ultmi e di lei hanno già parlato le maggiori testate internazionali: sarebbe bello, perché a noi di FQMagazine pare che questa ragazza sia un’attrice migliore di tantissime con ruoli da protagonista nel cinema nostrano e una creator – così si dice – con cose da dire, nel modo giusto. Non capita spesso, anzi, non capita mai. Si chiama Sara Penelope Robin, è seguitissima su TikTok e ci ha colpito un video – tra gli altri contenuti sui suoi profili – che sta circolando su Twitter in queste ore dove spiega “le croci e delizie” del counturing, una tecnica di trucco. Ironica nel cogliere gli eccessi dei ‘video tutorial’, sarcasmo al punto giusto, consapevolezza (“è una coccola”), scuola e talento, a volte i video diventano virali perché sono ben fatti. Questo è un esempio. “Ho iniziato a seguirla tempo fa quando in un video ha parlato del suo percorso di studi, credo che abbia un talento fuori dal comune: datele uno spettacolo teatrale”, “Davvero notevole si. Una carica comunicativa davvero sbalorditiva “, “Che brava, non la conosco, ma dubito che possa essere un prodotto social. Oltre al talento penso ci sia studio”, alcuni commenti letti sui social in queste ore.