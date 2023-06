Emma Watson è nel cuore di coloro, e sono tantissimi, che hanno amato Harry Potter. Ovviamente non solo perché l’attrice è protagonista amata di molte pellicole e attivissima su temi sociali. Ma il gossip è sempre in agguato e stavolta si parla di lei con un certo chiacchiericcio non attorno ai suoi amori ma per via di un suo abito. Sul suo profilo Instagram, l’attrice si è mostrata con addosso diversi abiti ma uno, in particolare, ha suscitato scalpore. L’abito incriminato è un Loewe azzurro con orlo arricciato e una scollatura asimmetrica a punta, della collezione prêt a porter Primavera 2023 della casa di moda francese.

Alla vista del mini vestito, che sembra stare su da solo, la reazione dei fan non si è fatta attendere. “Questo vestito sfida la fisica”, ha commentato un utente. E ancora: “L’abito dice ‘wingardium leviosa’“, in riferimento alla battuta dell’incantesimo del suo personaggio, Hermione Granger. “Una tenda con una gruccia all’interno?”, scrive qualcuno. Se, la maggior parte erano battute ironiche, c’è anche chi ha cercato di capirne la logica: “Sto cercando di capire qual è l’inizio e qual è la fine dell’abito”, “Sembra un ombrello capovolto”.