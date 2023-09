Il 26 settembre Ronaldo il Fenomeno, ex calciatore di Real Madrid, Inter e Milan, si è sposato con la sua ultima fiamma, Celina Locks. I 14 anni di differenza tra i due non hanno frenato l’entusiasmo della coppia, che ha felicemente celebrato l’evento ad Ibiza. I due si frequentano da 7 anni ma “solo” lo scorso gennaio hanno ufficializzato il fidanzamento. Per l’ormai 47enne Ronaldo, Celina rappresenta la terza moglie ufficiale: “Oggi abbiamo riunito le nostre famiglie per un’intima celebrazione religiosa. Diamo inizio a una settimana di festeggiamenti”, si legge in un post condiviso sui social dagli sposi.

Le richieste di Celina

A catturare l’attenzione dei fan è stato però un dettaglio. Prima delle nozze, Celina Locks ha avanzato diverse richieste al compagno: intanto ha preteso fedeltà assoluta e, considerando i tanti matrimoni e le relazioni non ufficiali, sembra un ottimo punto da cui partire per l’attuale presidente del Real Valladolid. Celina avrebbe poi chiesto a Ronaldo anche un figlio, ma per soddisfare questo desiderio la coppia dovrà chiedere l’aiuto della scienza. Ronaldo si è infatti sottoposto a un intervento per frenare il problema dell’ipertiroidismo di cui soffre da sempre. Ma fortunatamente, prima di farlo, ha depositato del seme proprio, immaginando in un futuro di avere altri figli. In questo modo potrà rendere felice la sua giovane terza moglie che desidera un erede della dinastia dei “Fenomeni”.