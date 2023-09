Una bella amicizia, quella tra Fabrizio Corona a Giacomo Urtis. Lo ha detto ieri sera 26 settembre lo stesso re dei paparazzi ospite a Belve, su RaiDue. Amici, tanto che Urtis – chirurgo estetico dei vip – è andato anche in carcere a fare dei trattamenti a Corona. Che però sul gossip del presunto matrimonio tra lui e Giacomo ha tagliato corto: “Ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi, come posso averlo chiesto anche a lui?”. E ancora: “Se avessi avuto esperienze omosessuali lo direi. Ora magari che diventerà donna…”. Insomma, niente love story con Urtis. E come l’ha presa il chirurgo dei vip? Male: “Ci sono cascata di nuovo”, ha scritto su Instagram citando Achille Lauro. E ancora: “Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’ tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io!”. Parole che lasciano intravvedere una grande delusione: “Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità, tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di un’accettazione. In questo caso non è né Giacomo né Jenny a scrivere queste parole, ma è un’anima alla ricerca di una nuova identità che è stata strumentalizzata senza nessuna considerazione. Eppure ci avevo creduto”.