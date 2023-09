Alfredo Foffy e Ro Rio (Rosario) – la coppia LGBT più famosa di TikTok Italia – si è sposata a Villa La Posada, a Licola. Alle nozze erano attesi più di 250 invitati tra vip, tiktoker, attori e cantanti. L’evento – un dinner show – era a tema “Dei dell’Olimpo“, con selezione all’ingresso per il dress code: accettati tutti i colori degli outfit che non fossero solo bianchi o neri.

Prima delle nozze, i due sposi avevano annunciato sulle proprie piattaforme social, l’intenzione di estrarre casualmente una fortunata coppia, che avrebbe avuto l’opportunità di assistere alla festa. Sorteggio – avvenuto considerando chi commentava i video e metteva “mi piace” – pensato per le persone che, quotidianamente, trasmettono affetto ai due innamorati. Ma i vincitori, per motivi di lontananza geografica, non sono riusciti a presenziare.

Progetti della sposi

La coppia ha suggellato il proprio amore con l’unione civile: Rosario e Alfredo – oramai compagni da 5 anni – si vedono come una famiglia, accogliendo la prospettiva futura di poter avere dei figli. La coppia è fermamente convinta che stare con un uomo o con una donna non debba definire ed etichettare che tipo di persona si è. Sul suo profilo, Rosario racconta inoltre di aver accettato la propria omosessualità a 21 anni e di non aver, fortunatamente, mai subito atti di omofobia o bullismo. I momenti salienti del matrimonio sono stati pubblicati sui profili social di entrambi, ottenendo un invidiabile riscontro da parte dei fan.