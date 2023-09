Gabriel Garko salva un cagnolino abbandonato in autostrada e il suo gesto commuove il web. Sul suo profilo Instagram, l’attore originario di Settimo Torinese, ha recentemente condiviso l’avventura vissuta durante una sosta in Autogrill, quando ha salvato un cane che era stato abbandonato in una piazzuola dell’autostrada, vicino all’area di sosta di Magliano Sabina, comune della provincia di Rieti, nel Lazio. L’animale, solo e smarrito, è stato subito notato da Garko, che se ne è preso cura nell’attesa che arrivasse un veterinario.

“Questa mattina, in viaggio sull’autostrada A1 – ha scritto Garko in una Story – ho trovato questo cucciolo in autogrill, all’altezza di Magliano Sabina. Dopo aver chiesto a tutti i presenti, abbiamo capito che era solo. Non ha microchip, spero di ritrovare chi eventualmente l’ha smarrito“. Quindi, in un successivo post (ora rimosso) ha pubblicato alcune immagini del cucciolo al guinzaglio, lasciando intendere di averlo “adottato”. D’altra parte il grande amore per gli animali dell’attore è cosa nota. Non molti anni fa, infatti, aveva condiviso con i fan il suo dolore per la scomparsa dell’amato Argo, splendido Lupo cecoslovacco.