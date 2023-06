“Colpo di fulmine per Harrison Ford in Italia per presentare Indiana Jones e il Quadrante del Destino: è rimasto folgorato da Marina Di Guardo, ovvero la mamma di Chiara Ferragni, con la quale si è a lungo intrattenuto”: così Dagospia. Siamo al Taormina Film Fest, 69esima edizione. Sul palco la scrittrice e mamma dell’influencer parla con Ford. Le voci circolano da subito: lui è rimasto “folgorato”. Come ha reagito Di Guardo? Con un ironico “magari” scritto su Instagram. “Harrison ha fatto di proposito il film è la premiere in Sicilia così poteva conoscere la Marina”, il commento della figlia Francesca Ferragni. Una semplice domanda: e Calista Flockhart, la di lui moglie?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da marinadiguardo (@marinadiguardo)