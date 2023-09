Fabrizio Corona risarcirà Fedez e Chiara Ferragni. “Degli ebeti che non sanno usare i mezzi di comunicazione“: così l’ex re dei paparazzi aveva definito la coppia in un’intervista del 2020. Ieri 18 settembre è stato raggiunto un accordo transattivo: Corona, difeso dall’avvocato Ivano Chiesa, si è quindi detto disponibile a concordare una somma per risarcire la coppia, assistita dall’avvocato Gabriele Minniti. La Procura di Milano aveva chiesto l’archiviazione della querela che marito e moglie avevano presentato anche nei confronti del giornalista, ma il gip Sara Cipolla aveva accolto l’opposizione dei legali della coppia. Si tornerà in aula il prossimo 2 ottobre.