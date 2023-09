Eppure erano tutti lì nel backstage, durante il tour negli stadi. I figli Margherita e Andres e il marito Victor Allen ad applaudire Tiziano Ferro. L’emblema di un amore coronato nel matrimonio, celebrato il 25 giugno 2019 a Los Angeles. Poi la doccia fredda il 19 settembre con un lungo testo condiviso sui social. Nessuna esclusiva sui giornali, solo una comunicazione asciutta e diretta ai fan.

Tiziano Ferro ha scritto: “Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione. L’ho affrontata in silenzio, in questo momento tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due figli (Margherita e Andres, ndr)”. I due bambini “attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia”.

Poi il cantautore spiega che non potrà occuparsi della promozione del suo prossimo romanzo “La felicità al principio”, in uscita il 3 ottobre. “Voi lo sapete: ho portato avanti un tour contro il parere dei medici. Non avrei mai cancellato quei concerti. Questa volta, però, è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità”.