Forse non si erano capiti bene oppure, senza tanti giri di parole, voleva la pizza gratis. Di chi stiamo parlando? Di una influencer – di cui al momento non si conosce l’identità – che avrebbe mangiato nella pizzeria napoletana di Errico Porzio. A raccontare la vicenda è stato lo stesso Errico, in un post pubblicato su Facebook ieri 17 settembre. “Premettendo che io non ero presente, che non l’ho invitata e non sapevo neanche chi fosse, ma mi sembra di aver capito che questa pseudo influencer sia stata a mangiare nella nostra pizzeria sul lungomare”, ha esordito il proprietario. Che poi ha aggiunto: “Contenta e soddisfatta del servizio e della pizza ha fatto delle storie su Instagram ma poi, dopo averle presentato il conto, le ha cancellate. Ditemi che è uno scherzo”. Queste le parole che si leggono sul social, a corredo dello screenshot della conversazione intercorsa tra la presunta influencer e la pizzeria.

Cosa aveva scritto lei al locale? “Ciao ragazzi, grazie ancora per la pizza personalizzata, per le foto e per ago e cotone soprattutto”, le prime parole del messaggio. Quindi, amareggiata, ha aggiunto: “Mi sono trovata costretta ad eliminare foto e video delle mie storie perché, come immaginerete sicuramente, per me è lavoro. Non sponsorizzo gratuitamente aziende, al massimo mi occupo di scambio merce/servizio. Dunque recensisco positivamente l’azienda o il prodotto da sponsorizzare in cambio del servizio o del prodotto stesso offerto GRATUITAMENTE”. Infine ha concluso: “Apprezzo la vostra cordiale accoglienza, però insomma, capirete che il lavoro è lavoro! Immaginavo di strutturare una collaborazione reciproca ma dal momento che questo non è avvenuto, mi sono trovata costretta ad eliminare i contenuti. Arrivederci. Ci rivedremo”. Il post ha scatenato gli utenti che, numerosi, hanno commentato esprimendo la propria opinione. Tutti si sono rivolti contro la presunta influencer: “Dove sta scritto che non devono mai pagare? Credo che debbano essere entrambi a volere una collaborazione non solo gli influencer per scroccare cibo e vacanze”, si chiede Iole, ricevendo il plauso del gestore del locale. “Voleva mangiare gratis”, ha tagliato corto un altro utente. “Ahahaha no vabbè, non ci posso credere”, un altro commento. E c’è chi si è lasciato andare al dialetto che, a volte, esprime al meglio determinati concetti: “E certo lei lavora…vuje pazziat!!!”, ha scritto Francesco. A chi ha chiesto nome e cognome, una utente ha risposto di aver effettivamente visto negli ultimi giorni una influencer che aveva pubblicato contenuti simili a quelli descritti, senza però ricordare il nome. Dunque sembra che la storia abbia dei riscontri effettivi. Ma aleggia ancora il mistero su alcuni dettagli.