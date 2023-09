The Ferragnez Speciale Sanremo è noioso. Due episodi che nulla aggiungono e nulla tolgono alla storia di Chiara Ferragni e Fedez. Il calo di attenzione sulla coppia continua e chissà cosa si inventeranno per tornare ‘al centro del palco’. Selvaggia Lucarelli ha scritto la sua opinione sul format Amazon Prime in un post social: un’opinione negativa, scritta con ironia. E sulle sue parole è arrivato il commento di Giulia De Lellis: “Qui ho riso forte, sorry”, ha scritto l’influencer ripostando un passaggio di quanto scritto dalla giornalista. Il commento di De Lellis non è piaciuto ai Ferragnez, a cominciare da Fedez che ha messo un like a un tweet: “Ma parlaci un po’ dei festini in Israele Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi?” (qui l’episodio al quale fa riferimento il commento). E anche Chiara Ferragni ha messo un like a un post critico nei confronti di De Lellis: “Potrei parlare della famosa mancata solidarietà femminile, della misoginia da donna a donna o dell’assenza di obiettività perché in questi commenti tutto è lecito solo quando si parla di un grande successo come quello della Ferragni. Ma dirò solo: non piangere acrimoniosa”. I Ferragnez e Giulia De Lellis hanno smesso di seguirsi sui social. Chissà se ci saranno altri ‘capitoli’ del dissing…