Come deve essere l’uomo ideale di Giacomo Urtis? Ci pensa lui stesso a rispondere alla domanda. Durante un viaggio in treno il chirurgo dei vip, per passare il tempo, ha deciso di rispondere sui social alle curiosità dei fan. Tra queste anche l’identikit del partner ideale: “Mi deve fare divertire, deve essere presente. Non riesco a stare con gli insicuri. Maschile“. Di recente Urtis ha fatto parlare di sé per la presunta proposta di matrimonio ricevuta da Fabrizio Corona (da quest’ultimo però smentita). Quando gli viene domandato se sia impegnato, Urtis replica: “Un po’ di casini. In amore sono un disastro”.