Barbara Palombelli è stata ospite dell’ultima puntata di Verissimo e, intervistata da Silvia Toffanin nel salotto di Canale 5, si è raccontata a cuore aperto, parlando delle molestie che ha subito ma mai denunciato per paura del “prezzo altissimo” che si deve poi pagare. La giornalista, volto di Forum e di Stasera Italia, ha ripercorso la sua carriera e, quando la conduttrice le ha chiesto se sia mai stata vittima di molestie, ha spiegato: “Ci sono stati diversi episodi, ma in un libro ho scritto che non ne voglio parlare perché li ho superati e perché i protagonisti avevano figlie femmine e non volevo dare un dispiacere alle loro famiglie”. Quindi Palombelli ha ammesso di essersi tenuta sempre tutto dentro: “Non mi sono mai confidata con nessuno, avevo paura che io sarei stata vittima due volte”. “È giusto denunciare – ha infine chiosato -, ma bisogna sapere che si paga un prezzo altissimo“.